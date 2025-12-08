Van Nistelrooij wil weer aan de slag als trainer, het liefst dicht bij huis

Ruud van Nistelrooij wil weer aan de slag als trainer. Dat laat hij maandag bij de viering van het 60-jarig bestaan van zijn oude club FC Den Bosch aan Omroep Brabant weten . De ex-coach van PSV, Manchester United en Leicester City staat open voor een rol als hoofdcoach of als assistent-trainer bij een club, het liefst dicht bij huis.

Het eerste boek gaf Van Nistelrooij aan Huub Brands, een vrijwilliger die al bij de club is zolang deze bestaat: "Ik wilde dat ook graag voor hem doen. Hij was mijn vlagger in de jeugd en heeft ons toen wel wat punten bezorgd. Ook bracht hij mij vaak thuis, omdat mijn ouders niet altijd konden rijden naar de trainingen en wedstrijden, dus daar ben ik hem heel dankbaar voor", zegt Van the Man.

Voor het 60-jarig jubileum van de club uit de Brabantse hoofdstad is een speciaal boek geschreven. Van Nistelrooij was uitgenodigd om het eerste boek te overhandigen. “Ik vertel aan iedereen het verhaal. Iedereen wil het over Manchester United en Real Madrid hebben, maar ik vertel altijd er altijd bij dat ik bij FC Den Bosch ben begonnen. Dit is de club waar ik het langst heb gespeeld.”

Sowieso praat de 49-jarige graag over de club waar hij zijn eerste stappen in het profvoetbal zette: "Ik praat altijd over Den Bosch. Het was het fundament van mijn carrière.” Hij is dan ook blij dat het sportief goed gaat met de club: "Het seizoen dat ik hier in het eerste speelde, werden we laatste. Nu gaat het een stuk beter en merk je ook dat het steeds meer begint te leven."

Nieuwe club?

Momenteel zit de 49-jarige zonder baan. Nadat hij afgelopen seizoen degradeerde met Leicester City uit de Premier League werd hij op straat gezet. Zou hij openstaan voor een baan bij FC Den Bosch? “Ik sluit FC Den Bosch nooit uit. Als we elkaar kunnen vinden op een bepaald moment, dan moet je dat zeker niet uitsluiten. Maar momenteel is daar totaal geen sprake van, want de technische staf doet het geweldig.”

Toch wil hij wel weer aan de slag gaan. "Ik ben trainer geweest, maar was ook assistent bij Ten Hag in Manchester. Ik sta open voor beide rollen. Als er een buitenkansje komt om assistent te worden, is dat ook een mogelijkheid."

Waar Van Nistelrooij trainer wil worden weet hij nog niet. "Ik ben een jaar weggeweest. Maar het is heel fijn om bij je gezin thuis te zijn. Ik heb twee kinderen van 19 en 17, die nu ook stappen maken, dus daar wil ik ook onderdeel van zijn. Als dat te combineren is, dan heb ik dat het liefste.”

Het is dus zeker niet ondenkbaar dat we hem weer in Nederland aan de slag zien: “Ik sluit niks uit, dus ook niet de Eredivisie. Als de ambities overeenkomen en het past, dan is het goed.”