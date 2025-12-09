Grote verdachte dumping: tientallen jerrycans gevonden in Den Bosch

Op de Empelsedijk in Den Bosch zijn dinsdagochtend zo'n honderd jerrycans met vermoedelijk drugsafval gevonden. Dat meldt de politie.

De Empelsedijk ligt in het buitengebied van Den Bosch. De vaten zijn op twee locaties in het gebied gedumpt. Een gedeelte van de vaten lag op een van de twee plekken in een sloot.

De politie doet onderzoek naar de dumping en de herkomst van het afval. Het is nog onduidelijk of de bodem verontreinigd is door de dumping.

"Door partners wordt gekeken naar mogelijke verontreiniging van bodem en oppervlaktewater. De weg is afgezet", meldt de politie.