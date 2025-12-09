Navigatie overslaan

Man valt in ruim van schip in Veen en raakt gewond

Vandaag om 10:50 • Aangepast vandaag om 11:33
Man valt in ruim van schip in Veen (foto: Erik Haverhals/Persbureau Heitink).
Een man is dinsdagochtend gewond geraakt bij een val op een schip op de Veense Put in Veen. De man was aan het werk op het schip en viel met een een machine in het ruim. 

Profielfoto van Redactie
Geschreven door
Redactie

Omdat het schip midden op het water ligt, moesten de hulpdiensten met een bootje naar de man toe. Er zijn rond elf uur nog steeds veel hulpdiensten aanwezig, Over de ernst van de verwondingen van het slachtoffer is nog niets bekend. 

Man valt in ruim van schip in Veen (foto: Erik Haverhals/Persbureau Heitink).
