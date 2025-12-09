Advertentie
Man valt in ruim van schip in Veen en raakt gewond
Vandaag om 10:50 • Aangepast vandaag om 11:33
Een man is dinsdagochtend gewond geraakt bij een val op een schip op de Veense Put in Veen. De man was aan het werk op het schip en viel met een een machine in het ruim.
Omdat het schip midden op het water ligt, moesten de hulpdiensten met een bootje naar de man toe. Er zijn rond elf uur nog steeds veel hulpdiensten aanwezig, Over de ernst van de verwondingen van het slachtoffer is nog niets bekend.
