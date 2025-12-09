Jongen (20) rijdt vriend invalide, maar die neemt hem niks kwalijk

Een ritje naar de Kentucky Fried Chicken in Breda met wat vrienden liep vorig jaar helemaal verkeerd af. De jonge bestuurder (toen 19) uit Rijen reed veel te hard in het buitengebied en kwam in een slip. Door de klap op een boom raakte zijn beste vriend blijvend verlamd aan zijn benen. De rechtbank in Breda was mild en legde hem dinsdag een voorwaardelijke taakstraf op van 60 uur en een rijontzegging van zes maanden.

De rechtbank was zo mild, omdat de vriend die nu invalide is, hem het ongeluk niet kwalijk neemt. Ze zijn nog steeds vrienden en dat is op zijn zachtst gezegd opmerkelijk. Tijdens de zitting vertelde de gehandicapte jongeman dat zijn vriend van hem niet gestraft hoeft te worden. De rechtbank hield daar rekening mee. De taakstraf is geheel voorwaardelijk en zijn rijbewijs is de Rijenaar (nu 20) al zes maanden kwijt geweest, dus de rijontzegging heeft nu geen gevolgen meer. De vriend heeft een incomplete dwarslaesie opgelopen. Hij kan zijn voeten en onderbenen niet meer bewegen en dat lijkt voor altijd zo te blijven. Zonder rolstoel of krukken kan deze jongeman zich niet voortbewegen. Hij lag anderhalve maand in het ziekenhuis en moest daarna nog heel lang revalideren.

Hij weet niks meer van die dinsdagavond 1 oktober vorig jaar. Het was gezellig die avond en ze gingen vanuit Molenschot nog even naar de Kentucky Fried Chicken in Breda, via de Leijweg in het buitengebied van Dorst. Maar de chauffeur reed daar in zijn oude Honda Civic veel te hard en slipte in een bocht op een modderspoor. Hij probeerde de situatie nog te redden, maar kon een van de vele bomen niet meer ontwijken.

Op de Leijweg reed de jongeman veel te hard en klapte op een boom. (Foto: Google Maps)

Ben jij geïnteresseerd in rechtbankverhalen? Abonneer je dan op onze podcast en mis niks over criminaliteit en rechtszaken in Brabant.

Klik op 'Accepteren' om de cookies van Springcast te accepteren en de inhoud te bekijken. Accepteren