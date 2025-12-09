Kim stond onder de douche toen er opeens een auto in de woonkamer stond

Volkszanger Bram van de Ven en zijn vrouw Kim uit Oss wisten niet wat ze meemaakten maandagavond. Terwijl ze allebei boven waren, reed er rond half negen een auto de woonkamer binnen. Het stel schrok zich rot, maar de knop ging al snel weer om.

Muziek maken Bram was op dat moment op de eerste verdieping muziek aan het maken. “We hoorden een keiharde knal en ineens stond er een auto in de woonkamer. Dat maak je niet elke dag mee. Ik ben vooral blij dat we niet in de woonkamer zaten. Anders was het heel anders afgelopen.”

De voortuin aan de Van Veldekestraat in Oss is dinsdagochtend alweer schoongeveegd en de ramen zijn dichtgetimmerd. De gevel van het huis is intact gebleven en er is geen gevaar dat het huis kan instorten. Een avond eerder was de ravage enorm toen een auto hun huis binnenreed.

Kim stond tijdens het ongeluk onder de douche. “Mijn man riep dat er een auto in de woonkamer stond. Ik stierde naar beneden in de hoop dat ons hondje en de katten veilig waren. Ik hoorde ze blaffen en miauwen, dus toen wist ik dat ze nog leefden. Bram ontfermde zich ondertussen al over de mensen in de auto.”

Grappen

Het stel kijkt een dag na het ongeluk alweer vooruit en kan er zelfs om lachen. “Ik spaar duur servies. Ik riep: ‘Hij heeft de kast niet geraakt, dus alles is nog intact!’ Toen zei Bram: ‘Had hij die maar geraakt, dan waren we daar ook vanaf’”, vertelt Kim.

Bram herinnert zich een uitspraak van cabaretier Jochem Myjer: “Op het moment dat je de angel eruit haalt en er een grapje over durft te maken, verzacht dat het.”

Kerstmis

Het huis stond al volledig in kerstsferen. “Gelukkig staat de kerstboom nog. Daar ben ik heel blij mee,” reageert Kim.

In de auto zaten een man en een vrouw. Bram en Kim nemen hen niks kwalijk. “Ze hebben waarschijnlijk niets. Er is alleen materiële schade. We denken dat ze per ongeluk bij ons naar binnen zijn gereden. Het is een dom ongeluk. We lossen het netjes met elkaar op", zegt Bram optimistisch.