Buurtbewoners zien koperdieven bezig en bellen politie: 4 verdachten gepakt

Vandaag om 12:38 • Aangepast vandaag om 14:15
Gestolen koper in het busje in Helmond (foto: Harrie Grijseels/SQ Vision).
Vier verdachten zijn dinsdagochtend rond halfacht opgepakt aan de Makreelstraat in de wijk Mierlo-Hout in Helmond. Het viertal was op dat moment bezig om gestolen koper vanuit een garage in een verhuisbusje te laden. 

Buurtbewoners vertrouwden het niet en belden de politie. Die kwam snel ter plaatse en pakte drie van de vier verdachten op. Een verdachte probeerde nog te vluchten, maar kon niet veel later alsnog worden gearresteerd.

Het viertal is overgebracht naar het politiebureau. De verhuisbus is in beslag genomen. De politie onderzoekt waar het gestolen koper vandaan komt.

