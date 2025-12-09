Twee doden (22) bij heftig ongeluk in Liessel: 'Ik reed eigenlijk normaal'
Bij een gruwelijk ongeluk in Liessel kwamen twee jaar geleden twee jonge mannen van 22 uit Asten om het leven. Ze zaten in de auto bij dorpsgenoot Tim B. en zijn vriendin en raakten met diens auto in een slip en botsten op een boom. Tim en zijn vriendin kwamen er nog redelijk vanaf, maar hun twee vrienden overleden beiden na het ongeluk. Dinsdag werd in de rechtbank in Den Bosch duidelijk hoe het zo mis kon gaan.
En wéér was er een auto in het spel, die diende als rijdende hangplek, inclusief alcohol. Tim B. (nu 22) was op zondag 23 oktober 2023 met zijn vriendin en zijn vrienden Dominique en Abdiraman, ofwel Appie (beiden 22) op pad in het grensgebied van Brabant en Limburg. Vrienden in een andere auto chillden gezellig mee.
De dag begon bij een visvijver en eindigde op de Heitrak in Liessel op een boom. Dominique overleed al die zondagavond in het ziekenhuis in Nijmegen tijdens een operatie. Appie vocht nog twee weken voor zijn leven in datzelfde ziekenhuis, maar de intensieve behandeling bleek toch tevergeefs.
'Lege stoel aan de eettafel'
Tim B. uit Asten zat er opvallend rustig bij in de rechtszaal. Achter hem hadden nabestaanden van de twee jonge mannen het veel zwaarder, zo bleek. De oudere zus van Dominique vertelde de rechtbank geëmotioneerd hoe zij en haar familie elke dag worden geconfronteerd met de leegte die Dominique achterlaat. “Die vreselijke, lege stoel aan de eettafel en zijn toekomst, die we nu nooit meer zullen kennen”, vertelde ze, terwijl ze naast Tim zat. “De feestdagen die eraan komen, kunnen we niet meer met hem vieren.”
Tim hield het erop dat eigenlijk alles normaal was die zondag. Ze waren met z’n vieren op weg naar Liessel om een frietje te eten. Hij reed altijd wel wat harder, gaf hij toe, en dat was die dag zo’n 90 tot 100 kilometer per uur waar je 80 mag.
Berg fouten
Maar de officier van justitie vond eigenlijk niks normaal aan Tims rijgedrag. Hij heeft echt een berg fouten gemaakt, zo oordeelde ze op basis van het politie-onderzoek:
- Tim had te veel alcohol op voor een beginnend bestuurder: 0,27 promille in plaats van 0,2
- Hij reed zeker 120 kilometer per uur, blijkt uit onderzoek
- Hij reed met veel te hoge snelheid door een flauwe bocht en paste zijn rijstijl niet aan. Er stonden bomen dicht op de weg en er lagen plassen
- En met drie passagiers in de auto wordt een auto ook een stuk zwaarder en gaat eerder slippen.
Een politieagente die Tim tegemoet reed in die bocht werd bijna geraakt toen Tim met veel te hoge snelheid te veel naar links uitweek. Nadat hij bijna op haar auto was gebotst, trok hij te hard aan het stuur en begon te slingeren. Zijn Volkswagen Scirocco raakte de stoeprand van een bushalte en ging nog harder slingeren.
Drie bomen
De agente zag het in haar spiegels gebeuren: daarna raakte de auto met de rechter zijkant twee bomen en tolde daarna om zijn as en knalde keihard met de andere zijkant op een derde boom. De auto bleek aan de linkerkant bijna een meter ingedeukt te zijn.
Dominique en Appie, die achterin zaten, waren er het ergst aan toe, zagen ook zijn vrienden, die pal achter hen aanreden en als eersten bij de plek des onheils aankwamen. Tim had ‘slechts’ een klaplong, gebroken ribben en een gebroken neus. Zijn vriendin had een gescheurde lever.
Drugs en alcohol
De officier van justitie noemde het rijgedrag van Tim ‘zeer onvoorzichtig en onoplettend. Zij oordeelde dat Tim niet kan volhouden dat ‘dit ongeluk iedereen had kunnen overkomen’, want daarvoor heeft Tim veel te veel fouten gemaakt, vond ze. Zorgelijk is, volgens haar, dat Tim graag veel te hard rijdt. Hij rijdt asociaal, ook na het ongeluk, zo bleek uit de rapportage van een wijkagent en misdraagt zich regelmatig in het weekend door gebruik van softdrugs en alcohol.
Voor zulke ongelukken worden, ondanks de twee doden en vreselijk veel leed, geen hoge straffen geëist. Tim reed niet ‘roekeloos’, maar ‘aanmerkelijk onvoorzichtig’ en dat wil zeggen dat justitie hem niet verwijt dat hij bewust alle risico’s nam om zo’n ongeluk te veroorzaken.
Ze eiste dan ook ‘slechts’ een taakstraf van 240 uur en een celstraf van zes maanden voorwaardelijk. Ook mag Tim, wat haar betreft, drie jaar niet rijden en moet hij worden behandeld. Tim heeft een vorm van autisme en weet zich niet zo goed raad met zijn emoties. Ook ziet hij de gevolgen van zijn gedrag niet en een behandeling moet dat verbeteren.
De uitspraak in deze zaak is in verband met de feestdagen al op 19 december.
