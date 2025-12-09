Twee doden (22) bij heftig ongeluk in Liessel: 'Ik reed eigenlijk normaal'

Bij een gruwelijk ongeluk in Liessel kwamen twee jaar geleden twee jonge mannen van 22 uit Asten om het leven. Ze zaten in de auto bij dorpsgenoot Tim B. en zijn vriendin en raakten met diens auto in een slip en botsten op een boom. Tim en zijn vriendin kwamen er nog redelijk vanaf, maar hun twee vrienden overleden beiden na het ongeluk. Dinsdag werd in de rechtbank in Den Bosch duidelijk hoe het zo mis kon gaan.

En wéér was er een auto in het spel, die diende als rijdende hangplek, inclusief alcohol. Tim B. (nu 22) was op zondag 23 oktober 2023 met zijn vriendin en zijn vrienden Dominique en Abdiraman, ofwel Appie (beiden 22) op pad in het grensgebied van Brabant en Limburg. Vrienden in een andere auto chillden gezellig mee.

De dag begon bij een visvijver en eindigde op de Heitrak in Liessel op een boom. Dominique overleed al die zondagavond in het ziekenhuis in Nijmegen tijdens een operatie. Appie vocht nog twee weken voor zijn leven in datzelfde ziekenhuis, maar de intensieve behandeling bleek toch tevergeefs.

'Lege stoel aan de eettafel'

Tim B. uit Asten zat er opvallend rustig bij in de rechtszaal. Achter hem hadden nabestaanden van de twee jonge mannen het veel zwaarder, zo bleek. De oudere zus van Dominique vertelde de rechtbank geëmotioneerd hoe zij en haar familie elke dag worden geconfronteerd met de leegte die Dominique achterlaat. “Die vreselijke, lege stoel aan de eettafel en zijn toekomst, die we nu nooit meer zullen kennen”, vertelde ze, terwijl ze naast Tim zat. “De feestdagen die eraan komen, kunnen we niet meer met hem vieren.”

Tim hield het erop dat eigenlijk alles normaal was die zondag. Ze waren met z’n vieren op weg naar Liessel om een frietje te eten. Hij reed altijd wel wat harder, gaf hij toe, en dat was die dag zo’n 90 tot 100 kilometer per uur waar je 80 mag.

Berg fouten

Maar de officier van justitie vond eigenlijk niks normaal aan Tims rijgedrag. Hij heeft echt een berg fouten gemaakt, zo oordeelde ze op basis van het politie-onderzoek: