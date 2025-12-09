Advertentie
Veel vertraging op de A2 vanuit Den Bosch door ongeluk
Vandaag om 13:03 • Aangepast vandaag om 15:08
Op de A2, net over de Brabantse grens bij Zaltbommel, zorgde een ongeluk dinsdagmiddag voor veel vertraging vanuit Den Bosch. Twee rijstroken waren gesloten. Inmiddels is de weg weer helemaal open.
De vertraging vanuit onze provincie liep rond één uur dinsdagmiddag op tot een uur. Rond halfdrie was de file weer opgelost.
Het is nog onduidelijk wat er precies is gebeurd op de weg.
