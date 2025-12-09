Deze zomerse kerstplant is een hit tijdens de kerstdagen: 'Altijd plek'

Met de kerst in aantocht is er één kamerplant die traditioneel de show steelt: de kerstster. Volgens kweekster Bianca van Veltom brengt de plant sfeer in huis, al staat hij ook bekend als lastig in onderhoud. “Het hoort gewoon bij kerst, of je het nu mooi vindt of niet.”

“Dit is ’m dan”, zegt Van Veltom terwijl ze de kerstster omhooghoudt. De felrode plant is in deze tijd van het jaar ongekend populair. “Vandaar ook de naam”, lacht ze. “Het is een unieke plant die aan het einde van het jaar ineens volop kleur krijgt. Daarom zijn ze ook maar kort verkrijgbaar.”



De kerstster is vooral te herkennen aan haar felrode bladeren, die ontstaan door de korte winterdagen. “Het is een reactie op het gebrek aan licht: hoe eerder het donker wordt, hoe roder de bladeren kleuren.” Van Veltom benadrukt dat die rode delen geen bloemen zijn. “Het zijn gewoon bladeren. De echte bloemen komen niet tot ontwikkeling.”

De kerstster

Zomerse kerstplant

De kerstster heeft van oorsprong niets met kerst te maken. “De plant komt uit Mexico, een land met veel zon en warmte”, vertelt Van Veltom. Toch groeide hij uit tot een echte winterse klassieker, mede dankzij een kerstverhaal. “Volgens de legende had een arm meisje geen cadeau voor Jezus en plukte ze wat onkruid langs de weg. Tussen die planten zat toevallig ook een kerstster, die vervolgens begon te bloeien. Dat werd destijds gezien als een wonder.”



Traditie

De kweekster vindt dat de plant tijdens de kerstdagen niet mag ontbreken in de huiskamer. “Het hoort erbij. Een soort traditie, ja, zo noem ik het. En of je de kerstster nu mooi vindt of niet, er is altijd wel een plekje voor.”



Toch wordt de kerstster soms vervangen door haar ‘zusje’: de kerstroos. “Ze worden weleens door elkaar gehaald vanwege de kleur, maar de kerstroos is echt geel en niet rood.” Bovendien is die plant ook geschikt voor buiten. “Je kunt haar op het balkon of in de tuin zetten, maar de kerstster absoluut niet.”

De kerstroos met op de achtergrond de kerstster