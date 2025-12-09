Kleinzoon (36) vermoordt oma (91): vijf jaar cel en tbs

Na het brute familiedrama dat Eersel in juli 2024 schokte, heeft de rechtbank nu uitspraak gedaan. Vincent van der M. (36) uit Eindhoven is veroordeeld tot vijf jaar gevangenisstraf en tbs met dwangverpleging voor het doden van zijn 91-jarige oma Riet. Op die bewuste avond stak hij haar zestien keer met een mes en wurgde haar. Hoewel hij bleef ontkennen, vindt de rechtbank het bewijs glashelder.

Van der M. ging die avond op de fiets naar het huis van zijn oma aan de Midakkers in Eersel. Uit forensisch onderzoek blijkt dat hij haar in de woning wurgde en meerdere keren stak in borst, buik en hals. Volgens de rechtbank gaat het om doodslag. Het extreme geweld woog zwaar mee bij het opleggen van de straf.

De man hield tegenover de rechters zijn kaken stijf op elkaar. Hij gaf geen uitleg over wat er die avond in hem omging en werkte niet mee aan psychologisch onderzoek. Dat maakte de zaak lastig, maar volgens de rechtbank staat vast dat hij zijn oma heeft omgebracht.

Stoornis speelde een grote rol

Ondanks dat Van der M. nauwelijks meewerkte aan onderzoek, konden deskundigen vaststellen dat hij op het moment van het misdrijf kampte met een ontwikkelingsstoornis binnen het autisme spectrum én een psychotische stoornis. Volgens de rechtbank hebben die stoornissen duidelijk invloed gehad op zijn gedrag. Daarom wordt hij gezien als verminderd toerekeningsvatbaar.

Volledige ontoerekenbaarheid kon niet worden vastgesteld. De rechter vindt wel dat een langdurige behandeling noodzakelijk is en legt daarom tbs met dwangverpleging op, bovenop de gevangenisstraf van vijf jaar.



Enorme impact op de familie

De rechter sprak nadrukkelijk over de grote impact op de familie. Zij moeten niet alleen verder zonder hun geliefde (schoon)moeder en oma, maar moeten ook leven met het besef dat een familielid verantwoordelijk is voor haar dood. De manier waarop zij is omgebracht, heeft volgens de rechtbank bovendien veel beroering en gevoelens van angst veroorzaakt.

Schadevergoeding

Van der M. moet een schadevergoeding betalen aan zijn oom en tante, de kinderen van Riet. Ook draait hij op voor de kosten van de uitvaart.