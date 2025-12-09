D66 wil Brabantse Rianne Letschert als nieuwe informateur

D66 ziet Rianne Letschert graag als de nieuwe informateur. Dit heeft de partij dinsdagmiddag bekend gemaakt. Letschert groeide op in Stiphout dat onderdeel is van het Brabantse Helmond. Ze studeerde onder andere aan de Universiteit van Tilburg.

Letschert is momenteel bestuursvoorzitter van de Universiteit Maastricht en moet Sybrand Buma opvolgen als informateur. Ook is ze voorzitter van het Nationaal Groeifonds.

Als informateur zal Letschert gaan werken aan een nieuw kabinet. Het is de bedoeling dat zij de volgende ronde gesprekken gaat leiden tussen Jetten (D66), Bontenbal (CDA) en Yesilgöz (VVD).

Eerst eindverslag van huidige informateur

Woensdag is er eerst een Kamerdebat over het eindverslag van informateur Buma (CDA). Die kwam tot de conclusie dat er nu geen mogelijkheden zijn voor een meerderheidskabinet. De VVD blokkeert GL-PvdA en D66 ziet niets in een coalitie met JA21.

D66 zal de Kamer weer formeel een voorstel doen voor de volgende fase in de formatie. Naar verwachting gaat een meerderheid van de Kamer akkoord, ook al stemmen PVV en GL-PvdA waarschijnlijk tegen.

Dan kan de nieuwe informateur aan de slag en sluit de VVD zich aan bij de inhoudelijke gesprekken.