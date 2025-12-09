Alcoholverslaafde man stak auto buurman in brand: 1,5 jaar cel

Een man uit Valkenswaard is veroordeeld tot 30 maanden gevangenisstraf, waarvan 12 maanden voorwaardelijk, omdat hij op 9 juni de Mercedes van zijn buurman in brand stak. De auto stond onder een carport, waardoor de brand grote schade veroorzaakte. Manolito Molemans en zijn 12-jarige zoon lagen op dat moment te slapen in het huis naast de carport.

Volgens de rechtbank is bewezen dat de verdachte opzettelijk brand stichtte, waarbij hij twee bewoners in levensgevaar bracht en gevaar voor goederen veroorzaakte. Voor bewoners van een ander huis werd geen levensgevaar vastgesteld; voor dat deel is de man vrijgesproken.

De twee werden op tijd gewaarschuwd door een buurtbewoner die hard op de deur bonsde. De Mercedes-Benz en een Mercedes Sprinter raakten zwaar beschadigd, net als de carport. Molemans zegt dat hij dagelijks wordt geconfronteerd met de brandschade en dat zijn zoon nog altijd kampt met angstklachten.

Boos en gefrustreerd

De verdachte verklaarde dat hij zich niet kan herinneren dat hij de brand heeft aangestoken, maar hij herkent zichzelf wel op videobeelden van die avond. Kort daarna vatte de Mercedes vlam. De man was boos en gefrustreerd op zijn buurman en kampte met een alcoholverslaving.

Zijn familie heeft het contact met hem verbroken en schaamt zich voor zijn gedrag. De man zegt niet meer terug te willen of kunnen naar Valkenswaard en heeft zijn huis zelfs moeten verkopen. Hij geeft toe dat hij hulp nodig heeft om van zijn alcoholverslaving af te komen.

Behandeling

De rechtbank noemt zijn daad ‘volstrekt zinloos’ en een ‘zeer gevaarlijke actie’. De opgelegde straf valt lager uit dan de eis van het Openbaar Ministerie, dat 48 maanden cel en 2 jaar proeftijd wilde.

Wel moet de man zich verplicht melden bij verslavingsreclassering Novadic-Kentron, een behandeling voor zijn alcoholverslaving volgen en mogelijk daarna voor zijn psychische problemen. Daarnaast moet hij meewerken aan alcoholcontroles. Een eerdere vrijwillige behandeling had hij namelijk vroegtijdig afgebroken.

Daarnaast moet de brandstichter schade vergoeden. Hij moet Molemans en zijn zoon €6.750 schadevergoeding betalen. Voor beiden is een schadevergoedingsmaatregel via de staat opgelegd. Een derde buurman krijgt geen schadevergoeding, omdat onduidelijk is welk deel van zijn schade al door de verzekering is uitgekeerd.