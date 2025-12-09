Advertentie
Ongeluk op de A2 bij Leende, meer dan een uur vertraging
Vandaag om 17:06 • Aangepast vandaag om 17:39
Op de A2 bij Leende heeft dinsdagmiddag een ongeluk plaatsgevonden waar meerdere voertuigen bij zijn betrokken. De weg richting Maastricht is dicht. Het verkeer wordt via de vluchtstrook langs het ongeluk geleid.
Reizigers richting het zuiden moeten rekening houden met flinke vertraging. De file bedraagt om twintig over vijf minstens zeventig minuten.
Een berger zal de auto's weg komen takelen. Volgens Rijkswaterstaat duurt dat nog tot ongeveer 18.15 uur. Zodra dit is gelukt zal de file langzaam afnemen.
Het is niet duidelijk of er mensen gewond zijn geraakt bij het ongeluk.
