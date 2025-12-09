Ongeluk op de A2 bij Leende, meer dan een uur vertraging

Op de A2 bij Leende heeft dinsdagmiddag een ongeluk plaatsgevonden waar meerdere voertuigen bij zijn betrokken. De weg richting Maastricht is dicht. Het verkeer wordt via de vluchtstrook langs het ongeluk geleid.

Een berger zal de auto's weg komen takelen. Volgens Rijkswaterstaat duurt dat nog tot ongeveer 18.15 uur. Zodra dit is gelukt zal de file langzaam afnemen.

Het is niet duidelijk of er mensen gewond zijn geraakt bij het ongeluk.