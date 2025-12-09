Agenten niet vervolgd na overlijden arrestant (41) in Breda

Agenten die in januari betrokken waren bij de aanhouding van een 41-jarige man in Breda die de dag daarop overleed, worden niet vervolgd. Dat meldt het Openbaar Ministerie dinsdag na onderzoek door de Rijksrecherche.

De agenten spraken de man op 20 januari aan omdat hij midden op de weg liep. Dat draaide uit op een schermutseling waarbij de verdachte een agent beet. De man werd vervolgens aangehouden voor mishandeling.

Na zijn arrestatie werd hij onwel in de cel, waarna hij werd gereanimeerd. De man overleed een dag later in het ziekenhuis.

Het OM concludeert nu dat geen van de betrokken agenten een verwijt kan worden gemaakt na het overlijden van de man en dat zij daarom niet worden vervolgd.