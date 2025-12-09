Scooterrijder vliegt door de lucht na botsing in Oisterwijk

Een scooterrijder is dinsdagmiddag gewond geraakt bij een ongeluk op de Pannenschuurlaan in Oisterwijk. De jonge man reed volgens verschillende ooggetuigen door rood bij de oversteekplaats op de N65 en werd geschept door een auto.

De auto raakte flink beschadigd bij het ongeluk. In de ruit is duidelijk zichtbaar waar het slachtoffer bij de botsing terecht is gekomen. Ook de bumper van de auto is beschadigd.

Zwaar opgevoerde scooter

Tijdens onderzoek werd duidelijk dat er onder de scooter en motorblok lag. Hierdoor reed het slachtoffer op een zwaar opgevoerde scooter. Ook reed de man zonder kentekenplaat, waardoor de scooter niet verzekerd is.

Het slachtoffer is met de ambulance naar het ziekenhuis gebracht en de scooter is inbeslaggenomen.