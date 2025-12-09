Vertrouwen PSV-fans torenhoog: 'We winnen de Champions League!'

Vanuit het hele land, en zelfs uit België zijn er dinsdagavond fans aanwezig op Statumseind om zich warm te draaien voor de wedstrijd van PSV tegen Atlético Madrid. In 2016 werden de Eindhovenaren nog uitgeschakeld door de club uit de Spaanse hoofdstad, maar dat lijken de meeste fans alweer vergeten. Nu klinkt er vooral eensgezind: "Wij gaan winnen."

Mocht PSV deze wedstrijd winnen, dan lijkt het in ieder geval zeker van de tussenronde in de Champions League. Hiervoor moet je tussen plek 9 en 24 eindigen na de eerste acht wedstrijden. PSV behaalde tot dusver knap acht punten.

Die volgende ronde gaat volgens de fans dinsdagavond al gehaald worden: "Het wordt 3-1, twee keer Mauro Júnior", voorspelt een jonge fan. Normaal wordt er vaak gesproken over 'Amsterdamse arrogantie', maar in Eindhoven lijkt de hoogmoed er ook langzaam in te sluipen: "Wij worden de beste van Europa, winnen de Champions League, Eredivisie en beker", klinkt het zelfs.

Gelukkig is er ook nog een PSV'er (een beetje) op zijn hoede: "Atético is een goed team, met goede spelers als Griezmann, maar ik denk dat er geen één bij ons in de basis zou starten. Zij kunnen niet in het systeem van Peter Bosz spelen."

De Spaanse fans kiezen weer kant voor hun club, al zien zij ook wel de kwaliteiten van PSV: "Ze doen het goed, maar wij zijn beter. In Eindhoven moeten ze opletten voor Julián Álvarez." De Argentijnse spits van Atlético steekt in goede vorm en was in de Champions League al goed voor drie goals en twee assists in vier wedstrijden.