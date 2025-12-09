Mogelijk drugslab gevonden in Kruisland, een verdachte aangehouden

De Landelijke Eenheid van de politie heeft dinsdagmiddag een inval gedaan bij een loods aan de Brugweg in Kruisland. Een verdachte is hierbij aangehouden. In de loods zou mogelijk een drugslab zijn gevonden.

Een woordvoerder van de Landelijke Eenheid van de politie kan dinsdagavond alleen zeggen dat er bij de inval 'mogelijk verdovende middelen zijn gevonden'.