Mogelijk drugslab gevonden in Kruisland, een verdachte aangehouden
Vandaag om 18:59 • Aangepast vandaag om 19:16
De Landelijke Eenheid van de politie heeft dinsdagmiddag een inval gedaan bij een loods aan de Brugweg in Kruisland. Een verdachte is hierbij aangehouden. In de loods zou mogelijk een drugslab zijn gevonden.
Een woordvoerder van de Landelijke Eenheid van de politie kan dinsdagavond alleen zeggen dat er bij de inval 'mogelijk verdovende middelen zijn gevonden'.
Bij de loods in Kruisland is SEON aanwezig. Dat is een bedrijf dat is gespecialiseerd in het ontmantelen van drugslabs, opslagplaatsen voor chemicaliën en wietkwekerijen. Maar het is dus onbekend wat er precies in de loods is gevonden.
De Landelijke Eenheid verwacht woensdag meer duidelijkheid te kunnen geven.
