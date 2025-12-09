Nieuwe dienstregeling: extra sprinters en directe verbinding naar Brabant

In de nieuwe dienstregeling van de NS, die op 14 december ingaat, worden Zeeland en Brabant beter met elkaar verbonden. Dit verandert er nog meer in Brabant.

Er komt een rechtstreekse trein tussen Zeeland, Bergen op Zoom, Roosendaal, Breda, Tilburg, Den Bosch en Zwolle. De grote groep reizigers tussen Zeeland, Bergen op Zoom en Breda krijgt hiermee een directe verbinding en hoeft niet meer over te stappen. Zo kun je voortaan elk uur zonder overstap reizen van bijvoorbeeld Goes naar Breda of Bergen op Zoom naar Den Bosch.

Tussen maandag en donderdag rijdt er in de ochtendspits een extra rit van de Intercity direct: om 7.02 uur vertrekt in Eindhoven een trein die via Breda naar Rotterdam, Schiphol en Amersfoort gaat. Om 7.25 uur maakt deze trein een stop in Tilburg.

Extra sprinters

Ook zet de NS extra sprinters in. Van maandag tot en met zaterdag rijdt er om 22.50 uur een extra sprinter tussen Nijmegen, Oss en Den Bosch. Daarnaast vertrekt er om 20.36 uur een sprinter van Eindhoven Centraal naar Deurne en rijdt er in omgekeerde richting om 21.07 uur een extra trein.

Van zondag tot en met donderdag komt daar om 23.35 uur nog een extra sprinter tussen Eindhoven en Den Bosch bij. Tot slot vertrekt er op dezelfde dagen om 00.51 uur nog een extra intercity van Rotterdam naar Roosendaal. Door spooronderhoud rijdt deze trein in de nacht van dinsdag op woensdag via Breda.