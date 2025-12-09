Advertentie
Auto rijdt twee straatnaamborden omver en botst op lantaarnpaal in Breda
Vandaag om 20:02 • Aangepast vandaag om 20:25
Een auto heeft dinsdagavond op de Westerhagelaan in Breda twee straatnaamborden omver gereden en is daarbij over twee vluchtheuvels geknald. Het voertuig kwam uiteindelijk op zijn zijkant tot stilstand tegen een lantaarnpaal.
De automobilist kon zelfstandig uit de auto komen en raakte niet gewond. De brandweer heeft de situatie veilig gesteld. Een bergingsbedrijf gaat de auto afvoeren.
De oorzaak van het ongeluk is niet bekend.
