Drie gewonden bij ongeluk op de A16 bij Breda, bestuurder busje aangehouden

Drie mensen zijn dinsdagavond gewond geraakt bij een ongeluk op de A16 bij Breda-Noord. Bij het ongeval zijn twee auto's en een bestelbus betrokken. De bestuurder van de bestelbus is aangehouden door de politie. Uit een speekseltest blijkt dat hij verdovende middelen heeft gebruikt.

Alle drie de gewonden zijn met de ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Het gaat om de bestuurders van de auto's en een bijrijder. Een van hen moest eerst door de brandweer uit een auto worden gehaald.

Voor het ongeluk is een traumahelikopter opgeroepen. Het is niet bekend of deze ook is geland op de snelweg. Ook is onduidelijk wat de oorzaak van het ongeluk is.

Weg dicht

De weg richting Antwerpen is dicht tussen knooppunt Zonzeel en Breda-Noord.

Omdat de hulpdiensten voorlopig nog druk bezig zullen zijn, wordt het verkeer omgeleid vanaf knooppunt Klaverpolder. Omrijden kan via de A17 en de A58.

Politieonderzoek en reparatie

De afhandeling van het ongeluk gaat volgens Rijkswaterstaat tot drie uur vannacht duren. De politie doet onderzoek naar de toedracht van het ongeluk en daarna zullen de auto's worden geborgen. Pas als dit is gedaan, kan Rijkswaterstaat de vangrail gaan repareren.