PSV verliest van Atlético, komende Champions League-wedstrijden cruciaal

PSV heeft in de Champions League niet weten te winnen van Atlético Madrid. De Eindhovenaren kwamen nog knap op 1-0 via Guus Til, waarna het even compleet instortte. PSV maakte nog de aansluitingstreffer en kreeg een uitgelezen kans op de gelijkmaker, maar uiteindelijk eindigde de wedstrijd in 2-3. Door deze nederlaag is PSV nog niet zeker van de volgende ronde van het Miljardenbal.

Driouech had de afgelopen wedstrijden in de Champions League zijn vizier op scherp staan, maar kwam na de 1-0 wederom oog in oog met Oblak. Echter raakte hij de bal helemaal verkeerd. Niet veel later kreeg hij weer de bal in de zestien meter. Alleen was hij ditmaal veel te lief en wilde hij de bal afleggen op een speler in buitenspelpositie, terwijl dit een 100% scoringskans leek.

In de tiende minuut werd Driouech langs de linkerzijlijn weggestoken. De rappe Marokkaan ging alleen op Atlético Madrid-goalie Jan Oblak af, maar zag Guus Til ineens naast hem verschijnen. Zonder twijfel legde hij de bal af en Til schoof de bal in het lege goal. De spits van de Eindhovenaren is op schot dit seizoen en heeft zelfs zijn eigen 'goaltune' gekregen in het Philips Stadion, die dan ook massaal werd meegezongen na de 1-0.

Peter Bosz had zijn aanval omgegooid voor deze kraker in de Champions League. De held van het duel in Liverpool, Couhaib Driouech, verving Ivan Perisic, die nog niet fit genoeg was om te starten. Ook Dennis Man moest genoegen nemen met een plekje op de bank, waardoor Paul Wanner vanaf de aftrap mocht verschijnen.

Atlético Madrid moest het vooral hebben van oplevingen van de spitsen, Alexander Sørloth en Julián Álvarez. Eerstgenoemde kreeg een vrije kopkans, maar wist de bal niet achter doelman Matej Kovar te krijgen.

PSV stort in

Diezelfde Kovar wilde in minuut 37 de bal inspelen bij Yarek Gasiorowski. De Spaanse verdediger van PSV had echter niet door wat er om hem heen gebeurde en liet zich de bal afsnoepen. Atlético kwam hierdoor met twee man alleen op de keeper af en Álvarez zette de gelijkmaker op het bord.

Hierna was PSV het helemaal kwijt. Er werden veel fouten in balbezit gemaakt en er moesten daardoor gele kaarten gepakt worden om deze te corrigeren. Gelukkig voor Peter Bosz was het kort hierna rust, zodat hij zijn team weer goed kon organiseren voor de tweede helft.

Dat lukte alleen niet helemaal. Binnen tien minuten na de hervatting lag de 1-2 er al in. Een afvallende bal werd van 25 meter op goal geschoten en gestopt door Kovar, alleen was Dávid Hancko, die deze zomer overkwam van Feyenoord, er als de kippen bij om de rebound in de tikken.

Toen Sørloth enkele minuten later ook nog de 1-3 inknikte, was het gevoel dat er nog iets inzat wel verdwenen in het Philips Stadion. Atlético tikte PSV bij vlagen compleet weg en ook in de duels waren de Spanjaarden de bovenliggende partij.

Bosz probeerde met het brengen van Ricardo Pepi en Ivan Perisic toch nog wat te forceren. En vijf minuten tijd kopte de Kroaat een corner door richting de ingevallen Amerikaan, die intikte en de spanning terugbracht. Armando Obispo kreeg nog een niet-te-missen kans om de gelijkmaker te maken, maar het zat er helaas niet meer in voor PSV. De wedstrijd eindigde in 2-3.

Belangrijke wedstrijden

De kampioen van Nederland blijft door dit verlies steken op acht punten en moet dus punten pakken tegen Newcastle United of Bayern München om de volgende ronde van de Champions League te halen.