Dief eindigt met gestolen auto in de sloot na achtervolging in Eindhoven
Vandaag om 09:04 • Aangepast vandaag om 09:46
Een man is woensdagochtend half acht met een gestolen auto in de sloot beland aan de Mispelhoefstraat in Eindhoven. Dat gebeurde na een politie-achtervolging. De politie denkt dat de man de auto eerder op de ochtend had gestolen van een oprit.
De man raakte niet gewond, maar is wel opgepakt na het ongeval. De auto werd eerst op de Luchthavenweg gezien door agenten. Daarop ontstond de korte achtervolging. De politie doet verder onderzoek. Waar de auto precies is gestolen laat de politie in het midden.
