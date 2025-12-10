Johan Vlemmix komt met vrolijke remake na songfestivalteleurstelling

Johan Vlemmix zou Johan Vlemmix niet zijn als hij niet met iets opvallends kwam na het songfestivalnieuws van afgelopen week: Nederland heeft bekendgemaakt dat 'we' niet meedoen in 2026. De Eindhovenaar heeft namelijk een remake gemaakt van het winnende songfestivalliedje uit 1982, Een Beetje Vrede. Volgens hem is het tijd voor “warmte en een vrolijke noot”, nu veel fans balen dat Nederland volgend jaar niet meedoet aan het Eurovisie Songfestival.

“Tijdens deze donkere dagen kunnen we allemaal wel wat optimisme gebruiken”, vertelt Vlemmix. Hij heeft een nieuwe versie van Een Beetje Vrede gemaakt, deze versie kwam woensdag online. “Zie het als een grappig en herkenbaar tegenwicht na het wegvallen van een Nederlandse artiest op dat grote podium.”

Zoals altijd is Vlemmix niet te beroerd om mensen mee te trekken in zijn plan. “Ik nodig iedereen uit om mee te doen en te laten zien dat positiviteit geen groots gebaar hoeft te zijn. Soms begint het met één liedje. Daarom roep ik mensen op om Een Beetje Vrede te verspreiden.”

Vorige week werd bekend dat Nederland volgend jaar voor het eerst in 24 jaar niet naar het Eurovisie Songfestival gaat. AVROTROS houdt vast aan het besluit: 'als Israël meedoet, dan blijft Nederland thuis'. Veel fans vonden dat jammer, maar Vlemmix probeert daar toch een positieve draai aan te geven.