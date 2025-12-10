Advertentie
Geïrriteerde ogen door ammoniaklek op industrieterrein in Tilburg
Vandaag om 10:41 • Aangepast vandaag om 13:44
Meerdere mensen hebben woensdagochtend oogklachten gekregen door een ammoniaklekkage bij een bedrijf op het industrieterrein aan de Hub van Doorneweg in Tilburg. De lekkage ontstond tijdens werkzaamheden.
De brandweer voerde metingen uit op en rond het industrieterrein. Volgens de veiligheidsregio gaat het om een kleine lekkage. Toch werd het lek serieus genomen om mogelijke gezondheidsrisico’s.
