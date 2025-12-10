Navigatie overslaan

Geïrriteerde ogen door ammoniaklek op industrieterrein in Tilburg

Vandaag om 10:41 • Aangepast vandaag om 13:44
Een ammoniaklekkage in Tilburg (foto: Toby de Kort/Persbureau Heitink).
Een ammoniaklekkage in Tilburg (foto: Toby de Kort/Persbureau Heitink).

Meerdere mensen hebben woensdagochtend oogklachten gekregen door een ammoniaklekkage bij een bedrijf op het industrieterrein aan de Hub van Doorneweg in Tilburg. De lekkage ontstond tijdens werkzaamheden.

Ron Vorstermans

De brandweer voerde metingen uit op en rond het industrieterrein. Volgens de veiligheidsregio gaat het om een kleine lekkage. Toch werd het lek serieus genomen om mogelijke gezondheidsrisico’s.

Een ammoniaklekkage in Tilburg (foto: Toby de Kort/Persbureau Heitink).
Een ammoniaklekkage in Tilburg (foto: Toby de Kort/Persbureau Heitink).
Een ammoniaklekkage in Tilburg (foto: Toby de Kort/Persbureau Heitink).
Een ammoniaklekkage in Tilburg (foto: Toby de Kort/Persbureau Heitink).

