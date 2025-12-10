Huub (81) verliest trouwring vlak voor 60-jarig jubileum

Volgende week vieren Huub Bodelier (81) en zijn vrouw Ingrid (79) hun 60-jarig huwelijk. Maar juist nu mist hij iets dat eigenlijk nooit van zijn vinger ging: zijn trouwring. De inwoner van Zoetermeer is hem vermoedelijk een maand geleden verloren in Waalre, waar hij en zijn vrouw een vakantiehuisje hebben. “Hij heeft bijna 61 jaar aan mijn vinger gezeten,” vertelt Huub.

Kim Panhuijzen Geschreven door

Hij ontdekte het verlies pas geleden. Toen Huub terugdacht aan de afgelopen weken, bekeek hij de foto’s die op 12 november waren gemaakt tijdens een bezoek van de burgemeester, die langskwam om Huub en zijn vrouw te feliciteren met hun diamantenhuwelijk. Tot zijn schrik zag hij dat hij de ring daar al niet meer droeg. “Op die foto zat de ring al niet meer om mijn vinger'', zegt Huub. “Dus toen moet ik hem al kwijt zijn geraakt.”

Huub vermoedt dat hij de ring is verloren in Waalre, omdat hij daar toen vaak is geweest. Mogelijk tijdens het opruimen van herfstbladeren bij de recreatiewoning in Waalre. “Dan worden je handen koud, je vingers dun en dan als je die dingen in de vuilnisbak stopt dan kan het best zijn dat hij daar is achtergebleven,” legt hij uit.

Uitnodigingsfoto voor het 60-jarige jubileum van Huub en Ingrid.

''Ik deed hem nooit af.''

De trouwring betekent veel voor hem. Sinds zijn verloving ruim zestig jaar geleden droeg hij 'm iedere dag. “We zijn een jaar verloofd geweest en nu zijn we dus bijna 60 jaar getrouwd,” zegt hij trots. ''Ik deed hem nooit af.'' De trouwring is extra bijzonder voor het echtpaar. Het is een gouden ring met vijf steentjes. “Er zaten drie briljantjes in, een robijn en een smaragd,” vertelt Huub. “Na ons 25-jarige huwelijk hebben we bijna elke vijf jaar er een steentje bij laten zetten, dus de ring is eigenlijk met ons huwelijk meegegroeid in de loop van de jaren.”

''Degene die hem vindt doet mij een grote dienst.''

Hij hoopt dat iemand de ring al heeft gevonden, tussen de bladeren, bij de afvalcontainer of op de straat in de omgeving van Waalre. ''Degene die hem vindt doet mij daarmee een hele grote dienst'', zegt Huub. Zijn boodschap aan de vinder is duidelijk: ''Graag terugbrengen.''