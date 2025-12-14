Opvallende monumentale villa te koop in Helmond: ‘Iedereen kent dit huis’

Aan de Kanaaldijk in Helmond staat een van de meest herkenbare panden van de stad te koop. De monumentale villa staat bij veel Helmonders bekend als ‘het huis met de klok’. Volgens makelaar Perry Jacobs van Statig Wonen is het pand nauw verbonden met de geschiedenis van de stad. “Dit huis hoort bij Helmond, vrijwel iedereen kent het.”

Lisa Hoogmoet Geschreven door

De stadsvilla kent een lange geschiedenis die nauw aansluit bij de textieltraditie van Helmond. In 1835 liet de textielfamilie Bots het pand bouwen. In 1857 werd het verkocht aan een andere textielfamilie, de familie Raymakers. De woning bleef daarna nog 125 jaar in hun bezit.

Slangenkop met appel

Het rijksmonument is gebouwd in Engelse bouwstijl. Opvallend herkenningspunt is het klokkentorentje op het dak. In het interieur zijn nog veel authentieke elementen zichtbaar. Zo bevinden zich onder het huis gemetselde gewelven die intact zijn gebleven. In de trapleuning is een karakteristieke houten slangenkop verwerkt, een detail dat tijdens bijna elke bezichtiging ter sprake komt.

De kaarsenfabriek

Achter in de tuin staat de zogeheten kaarsenfabriek. In dit vrijstaande bijgebouw startte een vroegere bewoonster ooit haar eigen kaarsenbedrijf. “Er hangt een plakkaat met daarop informatie over de geschiedenis van het pand”, zegt Perry. “Dat maakt het voor mensen die op bezoek komen een bijzonder element.”

De huidige bewoners gebruiken het pand als onderdeel van hun gezinswoning. Volgens de makelaar biedt het kansen voor mensen die wonen en werken willen combineren. “Het is ideaal voor het organiseren van workshops, het houden van retraites of het voeren van een praktijk. Het bestemmingsplan biedt hier veel mogelijkheden.”

Bijzonder Brabants Koophuis In Bijzonder Brabants Koophuis delen we elke vrijdag een bijzonder huis uit onze provincie dat te koop staat. Dat hoeft niet alleen het grootste, kleinste, oudste of duurste koophuis te zijn, maar ook een woning met een bijzonder verhaal of een aparte inrichting. Staat jouw bijzondere huis te koop of heb je tips voor ons? Mail naar [email protected]. Bekijk hier alle artikelen in de serie Bijzonder Brabants Koophuis.

Riante woning

Ondanks de leeftijd van het pand is de villa volledig aangepast aan de eisen van nu. De woning beschikt over twee luxe badkamers, een masterappartement en een riant souterrain. Er is gedeeltelijk vloerverwarming aanwezig. Op het dak van de kaarsenfabriek liggen veertig zonnepanelen. Met een woonoppervlak van 629 vierkante meter en een perceel van 1.234 vierkante meter is het bovendien een van de ruimste woningen in het centrum van Helmond. De vraagprijs is 1.775.000 euro.

Midden in het centrum en toch volledige rust

Het meest opvallende aan de woning is volgens Perry de combinatie van ruimte en ligging. “Aan de voorkant kijk je uit over de Zuid-Willemsvaart. Je loopt zo het centrum in, terwijl je in de achtertuin volledige rust ervaart. De huidige eigenaren vonden die combinatie van reuring en kalmte altijd ideaal.”

