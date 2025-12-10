29 nieuwe standplaatsen in Breda, maar woonwagenbewoners blijven wantrouwig

Breda gaat volgend jaar 29 nieuwe standplaatsen bouwen op zeven bestaande woonwagenkampen. Een grote stap vooruit, zegt de gemeente zelf. En ook in de woonwagengemeenschap klinkt voorzichtig optimisme. "Eindelijk gebeurt er iets", reageert Bart Hülters van Stichting Woonwagenbelangen Breda. "Maar eerst zien en dan geloven."

De gemeente trekt in de begroting van 2026 extra geld uit om het al jaren bestaande tekort aan woonwagenstandplaatsen aan te pakken. De nieuwe plekken komen onder meer bij de Korte Raamstraat, Rijnauwenstraat, Edisonstraat, Hamdijk, Emerweg de Jacob Catssingel en de Boterbloemstraat in Prinsenbeek. Volgens de gemeente is bij iedere locatie goed gekeken naar wat ruimtelijk en ecologisch kan. De eerste omgevingsvergunning is zelfs al aangevraagd. Wethouder Arjen van Drunen (Wonen) is blij dat het eindelijk zover is. "We slaan een nieuwe weg in met ons woonwagenbeleid", zegt hij. "Deze uitbreiding helpt ons om woonwagenbewoners een plek te geven waar ze zich echt thuis voelen." Ook collega-wethouder Jeroen Bruijns (Grondbedrijf) noemt het een noodzakelijke stap:

"We creëren niet alleen meer plekken, maar doen dat op een zorgvuldige manier. Zo maken we de stad socialer én toekomstbestendig."

"Er wordt al jaren van alles beloofd."

Bij de Stichting Woonwagenbelangen Breda klinkt opluchting en voorzichtig optimisme, maar nog geen vertrouwen. Bart Hülters noemt de uitbreiding 'een mooi begin', maar volgens hem heeft de gemeente Breda nog een hoop te bewijzen. "Er wordt al jaren van alles beloofd, maar er is nog geen enkele nieuwe plek bijgekomen", stelt hij. "Laat ze eerst maar eens laten zien dat ze het echt gaan doen. Dat ze echt gaan beginnen, want ik ben bang dat als er bezwaar komt van omwonenden alles niet doorgaat. Dat ze dan kunnen zeggen: maar we hebben het toch geprobeerd. Eerst zien en dan geloven." Die achterdocht is te verklaren, want op de achtergrond speelt het een en ander en Bart Hülters vist zelf achter het net. Het kampje waar zijn familie woont, wordt niet uitgebreid. "Ik heb zelf na jaren nog steeds geen uitzicht op een plek", verzucht hij.

"We blijven procederen, want het klopt gewoon niet hoe dit gegaan is."