Man (28) randt jonge meisjes aan en filmt vrouw op wc, 6 maanden cel geëist

Hussein H. (28) uit Oss moet, als het aan het Openbaar Ministerie (OM) ligt, maandenlang de cel in voor het aanranden van twee jonge meisjes. H. wordt verdacht van het aanraken, knuffelen en kussen van twee jonge meisjes in een parkje in Eindhoven. Ook zou hij een vrouw op een wc in café Thomas in Eindhoven hebben gefilmd.

Twee zusjes van 8 en 10 jaar zijn op 19 augustus 2023 aan het buitenspelen met hun nieuwe speelgoedvliegtuigje in een parkje bij het Wasven. Tot ze rond kwart voor acht huilend en overstuur thuis komen bij hun moeder en vader. Ze vertellen dat ze door een onbekende man zijn aangesproken, gekust in de nek en op de wang en dat de man een van de twee onder haar kleding heeft aangeraakt. Ook zou hij meerdere keren ‘I love you’ hebben gezegd. De ouders doen gelijk aangifte en de meisjes worden door speciale politieagenten gehoord in een kindvriendelijke kamer. Met het signalement kan de politie de man snel vinden.

"Maandenlang waren de kinderen bang om te gaan spelen op een plek waar ze dol op zijn."

Woensdag zit H. voor de rechter. Volgens hem klopt het verhaal niet. Hij heeft de meisjes wel gegroet en een hand gegeven, maar niet aangeraakt. Dat maakt hij duidelijk via een Somalische tolk, omdat hij zelf niet goed genoeg Nederlands spreekt. H. is in Oss geboren, maar in Somalië opgegroeid. Sinds een jaar of zeven woont hij in Eindhoven. In Somalië heeft hij een vrouw en een baby van acht maanden. Hij is ten tijde van de bevalling drie weken opgenomen geweest bij de GGZ voor depressieve klachten. Zijn strafblad is leeg. De slachtoffers zijn niet bij de rechtszaak. Hun advocaat vertelt dat de gebeurtenissen veel gevolgen hebben gehad voor het gezin. "Maandenlang waren de kinderen bang om te gaan spelen op een plek waar ze dol op zijn." H. blijft ontkennen en zijn advocaat zegt dat er geen DNA van de verdachte is gevonden op de meisjes. Misschien zijn ze gewoon geschrokken van de man? Dat denkt de officier niet. "Een deskundige heeft naar de verklaringen gekeken en volgens hem zijn ze betrouwbaar." Ook heeft het oudste meisje een stripverhaal getekend over wat er is gebeurd.

"Het herentoilet was bezet en ik kon mijn plas niet meer ophouden, dus ging ik bij de dames."