Eigenaar Beekse Bergen neemt twee dierentuinen in Engeland over

Potentie in de dierenparken Libéma uit Rosmalen kan hierdoor uitbreiden in het buitenland. Lips laat weten veel potentie te zien in de dierenparken. "We zijn ontzettend blij dat deze twee prachtige parken zich bij ons aansluiten", meldt de directeur. "We kijken ernaar uit om samen met de teams ter plaatse ervoor te zorgen dat bezoekers kunnen blijven genieten van een mooie dag uit, waarin dierenwelzijn, natuurbehoud en educatie centraal staan.”

Het gaat om de dierentuinen Paignton Zoo en Newquay Zoo in graafschap Denvon, in het zuidwesten van Engeland.

Het plan is om in de parken te investeren door onder meer het opknappen en verder ontwikkelen van de dierenverblijven.

In Paignton Zoo komen neushoorns terug en er komt een savanne met giraffen, gnoes en zebra's. Dit park is opgericht in 1955 en is 34 hectare groot. Voor de andere dierentuin, Newquay Zoo, zijn plannen voor een nieuwe savanne met giraffen. Dit park bestaat sinds 1950 en is vijf hectare groot.

Financiële problemen

Stichting Wild Planet Trust had in september de twee parken te koop gezet. De stichting had eerder bekendgemaakt financiële problemen te hebben, schrijft Libéma. "Met de verkoop van de parken kan de stichting zich volledig richten op de natuurbeschermingsprojecten die het ondersteunt."

Libéma beheert drie dierenparken in Brabant. Naast Beekse Bergen ook ZooParc Overloon en Eindhoven Zoo. Daarnaast is het bedrijf bekend van de Brabanthallen in Den Bosch.