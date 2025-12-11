Met verwoest fietsje van Anne-roos pleit haar vader voor verkeersveiligheid

“Anne-roos was mijn oogappeltje, mijn prinsesje”, vertelt Mark Meijs geëmotioneerd. Zijn dochter Anne-roos (10) kwam zes weken geleden om het leven toen ze op de fiets werd geschept op een drukke weg in Tilburg. Met haar kapotte fiets onder de arm trok haar vader onlangs naar de gemeenteraad om aandacht te vragen voor verkeersveiligheid.

Het was herfstvakantie. Anne-roos ging met haar moeder, broertje (3) en zusje (5 ) naar binnenspeeltuin Ballorig. Op de terugweg, toen ze bijna thuis was, fietste ze een stukje vooruit en wilde ze afslaan. De achterbuurman stond te wachten op Mark, die net aan het inparkeren was.

Een auto haalde de achterbuurman in, schepte Anne-roos en sleurde haar zo’n 25 meter mee. Ze viel over een boomstronk en kwam met haar hoofd tegen de bumper van een geparkeerde auto. “Woede, agressie: alles ging door je heen”, vertelt hij. “Ik had die jongen van alles aan willen doen. Maar toen ik hem aankeek, zag ik zoveel pijn in zijn ogen. Hij heeft dit ook nooit gewild.”

“Ik voelde haar hartslagje nog, dat steeds minder werd.” Het meisje werd 22 minuten lang gereanimeerd. In het ziekenhuis bleek het hersenletsel zo ernstig, dat haar hersenen geen zuurstof meer kregen. Met haar hartkleppen en aorta kon ze iemand anders helpen. Toen die vraag kwam, zag hij een twinkeling in de ogen van de arts. “Jij weet al iemand die hiermee geholpen kan worden, dacht ik. En dat had Anne-roos ook zo gewild.”

Oogappeltje

Zes weken later kan Mark nog steeds niet bevatten dat zijn dochter er niet meer is. “Ze had zoveel liefde, vreugde en energie. Er is zoveel rottigheid in de wereld, waarom wordt een kindje met zo’n gouden hart in één keer meegenomen? Ik snap het nog steeds niet.”