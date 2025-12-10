Eindhovense IS'er die in Somalië vastzit in Nederland al eens veroordeeld
De Eindhovense IS-strijder Hasan A. die in Somalië mogelijk de doodstraf wacht, is in Nederland in 2017 al eens veroordeeld tot 2,5 jaar gevangenisstraf voor het plannen van een terroristische aanslag.
A. werd in juni van dit jaar opgepakt in Somalië. In de regio Puntland van het Afrikaanse land wordt een harde strijd gevoerd tegen strijders van de Islamitsiche Staat (IS) die zich daar in het Cal Miskaad-gebergte ophouden.
De Britse krant The Times sprak A., terwijl hij in een Somalische gevangenis op zijn proces wacht. A. zegt dat hij gemanipuleerd werd om zich aan te sluiten bij IS. "Ik werd gehersenspoeld. Ik dacht niet na over de gevolgen."
Rondrijden met bivakmuts over hoofd
Maar in Nederland hield A. zich ook al bezig met het gedachtegoed van de terroristische organisatie IS. Hij groeide op in Eindhoven, waar hij woonde met zijn moeder en zus.
Vanaf 2014 pleegde hij enkele enkele misdrijven. In augustus 2016 werd hij opgepakt toen hij met een bivakmuts over zijn hoofd door Eindhoven reed. Na onderzoek van de politie bleek er veel meer aan de hand te zijn.
Thuis vonden agenten onder meer jihadistische teksten over IS, een mes, een walkietalkie en tie-wraps om iets of iemand vast te binden. Recherche dook verder in de gangen van A. en hij werd beschuldigd van het voorbereiden van een terroristisch misdrijf.
Volgens het Openbaar Ministerie zou hij dat hebben gedaan door IS te bestuderen, propagandafilms en 'honderden' onthoofdingsfilmpjes te bekijken, instructies over hoe je een IS-vlag maakt, hoe je met een Kalasjnikov en Glock-pistool schiet en hij zou Arabische lessen volgen.
Aanslag op premier Mark Rutte?
Ook werden op externe harde schijven bij A. gegevens gevonden. Hij zou zijn plannen onder meer richtten op vliegbasis Volkel, Eindhoven Airport en vliegbasis Leeuwarden.
Daarnaast had hij het gemunt op een luchtmachtgeneraal, toenmalig premier Mark Rutte en cabaretier Hans Teeuwen. A. kreeg eind 2017 2,5 jaar gevangenisstraf en daarna werd hij nog opgenomen in een TBS-kliniek.
In Turkije verder geradicaliseerd
In het interview met The Times zegt A. dat hij na vier jaar vrij is gekomen en daarna naar Turkije vertrok, mede omdat na zijn veroordeling zijn Nederlanderschap is afgenomen. In Turkije radicaliseert hij verder en krijgt hij contact met IS-strijders in Somalië. In het najaar van 2024 voegt hij zich bij hen.
In december 2024 werd zijn militaire training afgebroken toen de strijdkrachten van Puntland een offensief lanceerden in het door IS bezette gebied. Vanwege zijn gebrek aan gevechtservaring kreeg A. een functie toegewezen in een logistiek team van tien man, dat de taak had de strijders aan het front te bevoorraden. De inlichtingendienst van Puntland bevestigt deze bewering.
In juni werd A. gevangengenomen toen hij water ging halen. Hij wacht nu op zijn proces, waarbij hij ter dood veroordeeld kan worden als hij schuldig wordt bevonden voor zijn deelname aan IS.