Eindhovense IS'er die in Somalië vastzit in Nederland al eens veroordeeld

De Eindhovense IS-strijder Hasan A. die in Somalië mogelijk de doodstraf wacht, is in Nederland in 2017 al eens veroordeeld tot 2,5 jaar gevangenisstraf voor het plannen van een terroristische aanslag.

A. werd in juni van dit jaar opgepakt in Somalië. In de regio Puntland van het Afrikaanse land wordt een harde strijd gevoerd tegen strijders van de Islamitsiche Staat (IS) die zich daar in het Cal Miskaad-gebergte ophouden. De Britse krant The Times sprak A., terwijl hij in een Somalische gevangenis op zijn proces wacht. A. zegt dat hij gemanipuleerd werd om zich aan te sluiten bij IS. "Ik werd gehersenspoeld. Ik dacht niet na over de gevolgen." Rondrijden met bivakmuts over hoofd

Maar in Nederland hield A. zich ook al bezig met het gedachtegoed van de terroristische organisatie IS. Hij groeide op in Eindhoven, waar hij woonde met zijn moeder en zus. Vanaf 2014 pleegde hij enkele enkele misdrijven. In augustus 2016 werd hij opgepakt toen hij met een bivakmuts over zijn hoofd door Eindhoven reed. Na onderzoek van de politie bleek er veel meer aan de hand te zijn.