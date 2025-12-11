Amercentrale krijgt nieuwe stikstofvergunning met 'fors minder uitstoot'

Een jaar nadat de Raad van State besloot dat de provincie zich opnieuw moest buigen over de stikstofvergunning van de Amercentrale in Geertruidenberg, krijgt eigenaar RWE een nieuwe vergunning. Dat maakten Gedeputeerde Staten woensdag bekend. In de nieuwe vergunning mag de centrale in de woorden van het college 'fors minder' stikstof uitstoten dan voorheen.

Volgens de provincie is het mogelijk om de Amercentrale een vergunning te geven, omdat in dit geval energievoorziening en verduurzaming zwaarder wegen dan het beschermen van de natuur. De centrale voorziet een groot deel van Zuid-Nederland van stroom en levert ook warmte aan het warmtenet in Geertruidenberg, Tilburg en Breda.

Bovendien mag de Amercentrale in de nieuwe vergunning, ten opzichte van 2011, toen de vorige vergunning werd verleend, 73 procent minder stikstof uitstoten. 'Fors minder', in de woorden van het college.

Die verduurzaming is volgens RWE (de Duitse eigenaar van de Amercentrale) grotendeels te danken aan het sluiten van eenheid 8 in 2015. Sinds 1 januari 2025 wordt er ook helemaal geen (steen)kool meer gestookt en wordt er alleen nog gebruik gemaakt van biomassa.

Uitspraak met grote gevolgen

De uitspraak die de hoogste rechter in december 2024 deed, zette deels een streep door het zogeheten 'intern salderen' bij het uitbreiden van een bedrijf. 'Intern salderen' betekent dat een bedrijf maatregelen neemt die de uitstoot van stikstof verminderen, om vervolgens de vrijgekomen ruimte op dezelfde plek te gebruiken om activiteiten uit te voeren.

Bedrijven die eerder op deze manier te werk gingen, hoefden geen stikstofvergunning te hebben. Door de uitspraak van de Raad van State hebben deze bedrijven waarschijnlijk alsnog een vergunning nodig.