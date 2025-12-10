Motorrijder zwaargewond na botsing met busje in Mariahout

Een motorrijder is woensdagmiddag zwaargewond geraakt bij een botsing met een busje op de Rooijseweg in Mariahout. De motorrijder botste achterop de bus.

Er kwamen veel hulpdiensten op de melding af. Er landde ook een traumahelikopter. De zwaargewonde man is met de ambulance naar het ziekenhuis gebracht.

De arts van de traumahelikopter is meegegaan met de ambulance naar het ziekenhuis om het slachtoffer bij te staan. De politie doet onderzoek naar de oorzaak van het ongeval.