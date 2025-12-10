Tot en met je 26e gratis naar De Pont Museum: 'Een gebaar naar jongeren'

Iedereen tot en met 26 jaar mag vanaf 2 januari 2026 gratis De Pont Museum in Tilburg. Dat heeft directeur Martijn van Nieuwenhuyzen woensdag bekendgemaakt. Het museum roept zo jongeren op om de rijke wereld van kunst te ontdekken. "We willen een gebaar maken en een stevige zet doen in die richting om ook jonge generaties voor hedendaagse kunst te interesseren", zegt de directeur.

Kim Panhuijzen Geschreven door

"We horen sinds Covid veel berichten over dat jongeren het soms moeilijk vinden om hun weg te vinden in de samenleving", legt hij uit. Het museum wil daarom een gebaar maken naar deze jongeren. "Wij denken dat kunst altijd een mooie aanleiding kan zijn om te spreken over zaken." De directeur wil laten zien dat je via kunst contacten kan leggen en wil daar zo min mogelijk drempels voor opleggen. "Op deze manier maken we het veel makkelijker voor ze om even binnen te lopen en te kijken of het iets voor ze is. Eventjes in het café zitten, in de tuin in de zomer of in de bibliotheek", vult hij aan.

Toegang tot musea in Nederland In veel musea in Nederland mogen kinderen en jongeren gratis naar binnen, maar dat geldt niet overal. Zo kun je bijvoorbeeld bij het Rijksmuseum en het Amsterdam Museum gratis naar binnen tot je 18 bent. Ben je ouder of student? Dan krijg je vaak korting op de toegang. Er is ook de Museumkaart, waarmee je een jaar lang naar meer dan 400 musea kunt. En studenten kunnen bij veel musea profiteren van speciale studentenkortingen.

Hoe is dit idee ontstaan?

Iedere derde donderdag van de maand is er een speciale 'punch avond' in het museum. Hier krijgen partners uit de stad de kans om een programma te maken voor die avond. "Dit zijn vaak jongere organisaties. Zoals kunstenaarsinitiatieven, queerorganisaties of de universiteit", legt hij uit. "Zij krijgen dan als het ware de sleutel van het museum in handen." Deze avonden worden volgens de directeur altijd druk bezocht en dragen bij aan het nieuwe plan. "We zien dan een levendige sfeer in het museum en dat willen we eigenlijk ook meer naar de dag toe trekken." Ook stellen de jongeren volgens de directeur deze avonden vaak erg op prijs. Van Nieuwenhuyzen vertelt dat ze jongeren ook proberen te bereiken via de traditionele manieren, zoals rondleidingen voor scholen, maar dat ze op deze manier de drempel om terug te komen proberen te verlagen. "We willen het eigenlijk zo makkelijk mogelijk voor ze maken." Waarom tot en met 26 jaar?

"Sommige jongeren studeren en dat stopt redelijk rond die leeftijd. We zijn er dus voor studerende jongeren, maar ook voor werkende jongeren of anderszins", legt hij uit. Op deze manier wil de directeur verschillende generaties binnen de jongeren doelgroep bereiken. De directeur hoopt dat deze jongeren als ze dan ouder worden en gewend zijn om musea te bezoeken dan ook een museumjaarkaart kopen.