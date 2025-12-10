Bange kat op het dak laat zich niet vangen door de brandweer in Goirle

Een kat op een dak heeft de brandweer woensdagmiddag goed 'vermaakt' aan de Kerkstraat in Goirle. De brandweer kwam met een hoogwerker ter plaatse om het angstige beestje te redden, maar dat bleek uiteindelijk niet nodig.

De brandweer kwam met een hoogwerker op de melding af. De brandweer kwam dichtbij het bange dier, maar de kat liet zich niet makkelijk vangen. Hoe dichter de brandweerman bij de kat kwam, hoe nerveuzer het beestje werd,

Het dier probeerde zich nog te verstoppen in een schoorsteen. Na even aarzelen verliet de kat de schoorsteen en sprong het beest naar het dak van het naastgelegen huis. Vervolgens werd het de kat wéér te heet onder de voeten: het dier sprong terug naar het andere dak.

Uiteindelijk besloot het dier het dak op eigen houtje te verlaten via de achterkant van het huis. De brandweer ging daarop weer terug naar de kazerne (zonder kat).