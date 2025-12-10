Steven Kazàn bevestigt: relatie Jamie Kames en Vieze Jack alweer voorbij

“Ze hebben nog wel contact en zien elkaar, maar ze hebben geen relatie meer”, aldus Steven in een reactie aan Shownieuws. Ook geruchten dat Jamie inmiddels zou samenwonen met Vieze Jack worden door hem ontkracht. “Jamie heeft haar eigen plekje. Ze woont niet samen met Vieze Jack.”



De relatie tussen Jamie en Vieze Jack kwam afgelopen zomer in de publiciteit nadat bekend werd dat zij gevoelens voor de zanger had gekregen tijdens haar huwelijk met Steven Kazàn. Die situatie leidde uiteindelijk tot de scheiding tussen Steven en Jamie, die samen twee kinderen hebben.



Jamie zelf wil weinig kwijt over haar privéleven. In een reactie aan RTL Boulevard liet zij weten 'geen behoefte te voelen om zaken te bevestigen, te ontkrachten of toe te lichten'. Volgens haar is de media-aandacht opnieuw opgelaaid na vragen tijdens een première vorige week.



Weekblad Weekend bracht de afgelopen dagen al naar buiten dat Steven zou hebben gehint op een breuk tussen Jamie en Vieze Jack. Tijdens dat gesprek gaf hij aan dat hij dagelijks contact heeft met zijn ex-vrouw. Over een eventuele verzoening met Jamie bleef hij voorzichtig: “Dat weet ik niet. Ooit misschien. Voorlopig ben ik blij zoals het nu gaat.”



Steven liet eerder al weten dat de scheiding veel verdriet binnen het gezin heeft veroorzaakt, maar dat hij niet kwaad wil spreken over zijn ex.