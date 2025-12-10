Grote controle bij autobedrijven: bijna vuur ton cash en wapen gevonden

Bij een controle van een autobedrijf in Tilburg is ruim 380.000 euro aan contant geld gevonden. Daarnaast werden er bij controles van andere autobedrijven in zeven gemeentes in Midden-Brabant gestolen goederen, een stroomstootwapen en pepperspray gevonden. Ook zijn er verschillende overtredingen vastgesteld.

Bij een autobedrijf in Tilburg vonden de controleurs van het team ruim 380.000 euro aan contant geld. De herkomst van het bedrag riep vragen op. Daarom heeft de politie het geld in beslag genomen op verdenking van witwassen. Er wordt onderzocht of er sprake is van strafbare feiten.

De controles bij zo'n 65 autobedrijven werden tussen eind november en begin december gedaan in de gemeenten Goirle, Tilburg, Oisterwijk, Waalwijk, Gilze en Rijen, Dongen en Loon op Zand. Het gezamenlijke Bestuurlijk Interventieteam (BIT) van de gemeenten deed de controles om te kijken of er criminele inmenging bij de autobedrijven is, waaronder het opslaan van wapens of crimineel geld en of regelen van vervoer.

Gestolen scooter en motorblok

Bij andere bedrijven in Tilburg werden ook gestolen goederen gevonden zoals een scooter en een motorblok. Bij een van de bedrijven werden ook twee groene kentekenplaten in beslag genomen die als vermist waren opgegeven.

Bij een bedrijf in Oisterwijk vonden de controleurs een stroomstootwapen in het gebouw. In Tilburg werd achter de balie van een autobedrijf pepperspray gevonden. Deze zijn allebei in beslag genomen.

Fraude

Netbeheerder Enexis trof bij vier bedrijven fraude in de meterkast aan, waarbij illegaal elektriciteit werd afgenomen en bij twee bedrijven werd gasfraude vastgesteld. De Rijksdienst voor het Wegverkeer vond bij een paar bedrijven kentekenplaten van gesloopte auto's die vernietigd hadden moeten worden. Ook bleken er onregelmatigheden te zijn in de kilometerstanden van twee auto's die te koop stonden.

Een aantal bedrijven had hun handelsvoorraad op de openbare weg geparkeerd terwijl deze niet verzekerd en APK gekeurd waren. Bij veel bedrijven was de brandveiligheid daarnaast niet op orde en voldeden zij niet aan de milieutechnische eisen. Zo ontbraken er lekbakken onder losstaande accu's en stonden vloeistoffen niet goed opgeslagen. De in totaal 39 bedrijven moeten dit verbeteren en kunnen een nacontrole verwachten.

Het Bestuurlijk Interventieteam (BIT) bestaat uit de zeven gemeentes in Midden-Brabant, de politie, de RDW, Enexis en de Koninklijke Marechaussee.