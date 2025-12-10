Eerste geval vogelgriep vastgesteld in Brabant

Op een vleeskuikenbedrijf in Uitwijk, in de gemeente Altena, is vogelgriep vastgesteld. Om verdere verspreiding van het virus te voorkomen, heeft de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) woensdag zo’n 80.000 kippen laten ruimen.

Rond het besmette bedrijf is direct een 10-kilometerzone ingesteld. Binnen deze zone is een vervoersverbod voor vogels, eieren, mest en gebruikt strooisel. In de buurt van het besmette bedrijf bevinden zich nog vier andere pluimveebedrijven.

In de ruimere 10-kilometerzone liggen daarnaast nog twee andere bedrijven. De bedrijven worden de komende twee weken intensief gemonitord door de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA)

Strenge landelijke maatregelen

Sinds half oktober geldt in heel Nederland al een landelijke ophokplicht voor commercieel gehouden vogels. Ook hobbykippen moeten worden afgeschermd. Daarnaast is het bezoek aan pluimveebedrijven sterk beperkt en zijn sinds begin december alle evenementen met vogels verboden, zoals tentoonstellingen en markten.

Onderzoek naar mogelijke verspreiding

De NVWA is gestart met een traceringsonderzoek. Daarbij wordt onderzocht of er in de dagen vóór de besmetting dieren, eieren of materialen van en naar het bedrijf zijn vervoerd. Als daar risico’s uit blijken, kunnen aanvullende maatregelen volgen.