Door bakker Floris kun je nu een worstenbroodje in je kerstboom hangen

Je kunt 'm niet eten, maar wél in de boom hangen: de worstenbroodkerstbal van bakker Floris van Lieshout uit Tilburg. Normaal is hij het hele jaar door druk met het maken van brood en gebak, maar nu komt daar de verkoop van een echt collectors item bij.

Ze vliegen als warme broodjes over de toonbank: de worstenbroodkerstbal. Zo’n achthonderd mensen gaven bij bakkerij Floor van Lieshout aan wel trek te hebben in een typisch Brabantse lekkernij voor in de kerstboomboom. Al is die niet bedoeld om op te eten.

"Hij is echt super. Hij lijkt op de echte", reageert een mevrouw dolenthousiast terwijl ze het doosje al in de winkel uitpakt. "Dit is ’m dan: de limited edition van het worstenbroodje. Deze is voor mijn dochter. Ze heeft een kerstboom vol voorwerpen die ze leuk of lekker vindt. Daar past dit worstenbroodje goed tussen", vertelt een andere mevrouw. "Het is typisch Brabants hè. Daar zijn we trots op", vindt een andere klant van de bakkerij.

Van Lieshout verkoopt al vega-, mini- en gewone worstenbroodjes, maar een kerstbal zat nog niet in het assortiment. Hij liet drieduizend stuks maken. "Mijn vriendin hangt alle soorten kerstballen in de boom. Croissants, taarten. Daaruit kwam het idee voor het worstenbroodje", legt Floris uit.

Maar is een klassieke kerstboom niet veel mooier? "Eigenlijk wel. Maar ik laat deze kerstbal hier niet staan. Die gaat mee naar huis. We hebben eigenlijk geen plekje meer vrij, maar voor het worstenbroodje maken we een uitzondering", lacht een vrouw. "Tegenwoordig hangen we de boom vol met dit soort versieringen. Dus ik vind het niet erg", zegt een andere mevrouw.

Ondanks dat de kerstballen in de smaak lijken te vallen, weet Floris nog niet of hij ook volgend jaar worstenbroodkerstballen laat maken. "We willen elk jaar iets bijzonders neerzetten. Het wordt weer een uitdaging om dit te overtreffen."