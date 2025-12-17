Nieuw 15+ feest moet jongeren van straat houden tijdens carnaval

Carnaval in Kielegat (Breda) barst ieder jaar uit z’n voegen, maar voor jongeren van 15, 16 en 17 is feestvieren soms een hoop gedoe. Ze vallen tussen wal en schip omdat ze te oud zijn voor kindercarnaval en te jong om de kroeg in te mogen. En dus hangt deze groep -vaak met zelf meegenomen drank- maar wat rond in de binnenstad. Maar dat gaat nu eindelijk veranderen: ze krijgen hun eigen carnavalsfeestje.

Het initiatief komt rechtstreeks voort uit een onderzoek dat stichting Kielegat vorig jaar uitvoerde en waarbij de boodschap kraakhelder was: deze leeftijdsgroep wil een eigen plek met eigen sfeer en muziek om carnaval te vieren. Niet meer tussen twaalf- en dertienjarigen op het Stuiterbal, maar óók niet in een café waar ze simpelweg niet binnenkomen. "Ze vallen tussen wal en schip", zegt voorzitter Rutger Westenburg van stichting Kielegat. "Op de grote pleinen hebben ze eigenlijk niks te zoeken, want daar is het te groot, te druk en te oncontroleerbaar. En dus moeten wij die plek voor hen creëren."

"Comazuipen, opstootjes en het informeren van ouders zorgen ieder jaar weer voor extra druk op handhaving en politie."

Breda staat daarin niet alleen. In steden als Den Bosch en Tilburg speelt hetzelfde probleem. Jongeren trekken tijdens carnaval massaal naar de binnensteden, waar drank en soms ook drugs binnen handbereik zijn.

De Bredase stadsmarinier Patrick de Leeuw ziet die ontwikkeling met zorg aan. "Wat je ziet is dat jongeren maar wat op straat rondhangen", zegt hij. "En dat ze alcohol bij zich hebben. En dat mag natuurlijk niet." Volgens De Leeuw levert dat serieuze risico’s en problemen op. "Als je jong bent, ga je je grenzen opzoeken", legt hij uit. "En zeker met alcohol zijn kinderen op allerlei vlakken gewoon hartstikke kwetsbaar. Dan wil je ze niet laveloos in de stad hebben. Comazuipen, opstootjes en het informeren van ouders zorgen ieder jaar weer voor extra druk op handhaving en politie. En dat wil je ook niet."

"Je komt bij ons feest niet met een fles wodka binnen."

Juist daarom noemt De Leeuw het initiatief van stichting Kielegat zo belangrijk. "Ze moeten een plek hebben waar ze met gelijkgestemden samen kunnen komen", zegt hij. "En daarom is het echt superbelangrijk dat dit voor ze georganiseerd wordt. Een superoplossing." De bovenzaal van feestlocatie De Avenue fungeert als afgesloten ruimte met polsbandjes, eigen toiletten en beveiliging. Over de regels is Rutger Westenburg van stichting Kielegat helder: "Je komt bij ons feest niet met een fles vodka binnen. En drugs worden ook niet geaccepteerd."

"Het feest moet uitgroeien tot een vaste veilige haven voor jongeren tijdens carnaval."