Gewapende overval bij tweedehandswinkel in Breda, medewerker lichtgewond

Een tweedehandswinkel aan de Nieuwstraat in Breda is woensdagmiddag even na half vijf overvallen door twee gewapende daders. Een medewerker liep daarbij lichte verwondingen op.

De overvallers liepen de winkel binnen en dreigden met een vuurwapen. Of het om een echt of nep vuurwapen gaat, is nog niet duidelijk. Daarna zijn de overvallers gevlucht. Rond kwart over vijf laat de politie weten dat ze een man in de buurt van de winkel hebben aangehouden, omdat hij mogelijk betrokken zou zijn bij de overval.

Naar de andere overvaller is de politie nog op zoek. Of het om een man of vrouw gaat, is niet duidelijk. De medewerker is lichtgewond geraakt bij de gewapende overval, maar een ambulance hoefde niet naar de winkel te komen.

Het is niet duidelijk of de overvallers buit hebben gemaakt. De politie doet verder onderzoek.