Penetrante lucht in huizen in Heesch blijkt niet gevaarlijk

De Sonniusstraat in Heesch is woensdagmiddag een tijdje afgesloten geweest door een penetrante lucht die al urenlang in huizen in de woonwijk hangt. De gemeente laat rond zes uur weten dat de lucht niet gevaarlijk is voor de volksgezondheid.

Bewoners van woonwijk D'n Berg ruiken sinds half drie een penetrante lucht in hun huis in de omgeving van de Leonardus van Veghelstraat. Deze straat is al afgesloten door werkzaamheden. De Sonniusstraat werd om vijf uur korte tijd afgesloten. Er werden geen huizen ontruimd.

Onderzoek in putten

De brandweer kwam na de meldingen met meerdere wagens ter plaatse. Ook een Adviseur Gevaarlijke Stoffen, brandweerteams uit Oss, medewerkers van de gemeente, medewerkers van het waterschap en de politie kwamen op de lucht af.

De verkenningsploeg van de brandweer onderzocht verschillende putten met meetapparatuur. Volgens buurtbewoners kwam er rook uit meerdere putten toen deze werden geopend. Ook de stoep werd deels opengebroken voor onderzoek.

De gemeente laat rond zes uur weten dat de gemeten waarden niet gevaarlijk zijn voor de volksgezondheid. De geur komt vermoedelijk uit het riool. In een bericht op de website van de gemeente adviseert zij bewoners om goed te ventileren, het toilet door te spoelen en de kraan te laten lopen.

De brandweer blijft zoeken naar de oorzaak van de penetrante lucht.