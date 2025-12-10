Straat afgesloten door sterke gaslucht, brandweer doet onderzoek

De Sonniusstraat in Heesch is woensdagmiddag rond vijf uur afgesloten door een sterke gaslucht die daar hangt. De brandweer is met meerdere wagens uitgerukt en doet onderzoek.

Bewoners ruiken sinds half drie een sterke gaslucht in de omgeving van de Leonardus van Veghelstraat. Deze straat is al afgesloten door werkzaamheden. De Sonniusstraat is sinds vijf uur afgesloten. Huizen zijn nog niet ontruimd.

De brandweer kwam na de meldingen met meerdere wagens ter plaatse. Ook een Adviseur Gevaarlijke Stoffen, brandweerteams uit Oss, medewerkers van de gemeente, medewerkers van het waterschap en de politie zijn op de gaslucht afgekomen.

De verkenningsploeg van de brandweer onderzoekt verschillende putten met meetapparatuur en heeft op verschillende plekken een verhoogde concentratie van een stof of gas gemeten. Om wat voor gas of stof het gaat, is nog niet duidelijk. Volgens buurtbewoners kwam er rook uit meerdere putten toen deze werden geopend.