William eindelijk verlost van hardnekkige muizenplaag: 'Eeuwig dankbaar'

“Ik kan eindelijk weer normaal ademhalen”, vertelt William opgelucht. De penetrante muizenlucht sloeg enorm op zijn kwetsbare longen. “Ik werd er ontzettend benauwd van, maar nu kan ik weer voor 60 procent beter ademen.” Hij is dan ook dolgelukkig. “Dit is het mooiste cadeau dat ik me kon wensen. Ik ben Rob Provoost eeuwig dankbaar.”



Dankzij de reportage van Omroep Brabant kon ongediertebestrijder Rob heel gericht te werk gaan. “Hij deed het ontzettend professioneel. Hij is twee keer langs geweest en daarna heb ik nog maar één muis gevangen. Ze zijn nu allemaal weg.”



Dankzij de hulp van Rob kan William nu weer met opgeheven hoofd verder. “Dit ga ik niet nog een keer laten gebeuren”, zegt hij stellig. “Ik heb nu veel meer energie. Het biedt echt een positief vooruitzicht.”

Bekijk de reportage die Omroep Brabant eerder maakte bij William thuis hieronder: