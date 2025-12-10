Ontucht op school en Jumbo's breuk met bakker: dit gebeurde vandaag

Van ontucht op een Helmondse school tot Jumbo's breuk met huisbakker Amarant: dit zijn de vijf verhalen die je op woensdag gelezen moet hebben.

Jumbo beëindigt na 20 jaar de samenwerking met huisbakker Amarant, wat volgens de bakkerij tot grote problemen leidt. De zaak kwam voor de rechter waarbij de bakkerij een langere overgangsperiode eist. Over twee weken volgt de uitspraak. Lees hier het hele verhaal.

Lees ook Jumbo stopt samenwerking met huisbakker, bakkerij eist meer tijd

In Helmond start donderdag de rechtszaak tegen Wesley W. (26), verdacht van het misbruiken van twintig jonge kinderen op een basisschool en als oppas. De slachtoffers waren allemaal jonger dan 12 jaar en het misbruik vond plaats over een periode van zes jaar. De ouders hebben uniek verzoek ingediend om hun slachtofferverklaring achter gesloten deuren te mogen doen. Hier lees je het volledige artikel.

Lees ook Ouders van slachtoffertjes schoolmedewerker krijgen meer details te horen

De TU Eindhoven kampt met ernstige problemen aan de glazen gevel van het Flux-gebouw. De glasplaten zakken scheef en moeten gerenoveerd worden, wat miljoenen euro's gaat kosten. Drones monitoren de situatie. Lees hier meer.

Een stel dat een huis kocht van de gemeente Moerdijk, vlak voordat bekend werd dat het dorp mogelijk wordt opgeheven, krijgt geen contact met de gemeente. Ze willen weten waarom ze niet zijn geïnformeerd over de plannen. Check het verhaal hier.

Lees ook Stel kocht huis van Moerdijk, maar gemeente weigert contact

Rijkswaterstaat heeft een tekort van 34 miljard euro voor wegonderhoud. In Brabant moeten bijna veertig projecten wachten, waaronder belangrijke werkzaamheden aan de Taxandriatunnel bij Den Bosch. Hier lees je het complete overzicht.