25 kilo zwaar illegaal vuurwerk gevonden bij woning, 20-jarige aangehouden

In een woning in Breda is woensdagavond ongeveer 25 kilo zwaar illegaal vuurwerk gevonden. Het gaat om vuurwerk uit de categorieën F2, F3 en het levensgevaarlijke F4. De bewoner, een 20-jarige man uit de wijk Westerpark, zal worden verhoord en moet zich later voor de rechter verantwoorden.

De zaak kwam aan het rollen nadat vorige week in de wijk Hoge Vught werd gezien dat de jongeman een grote hoeveelheid illegaal vuurwerk in zijn auto had liggen. Die informatie werd gedeeld met de politie.



Op basis van die informatie besloot de politie donderdagavond een bezoek te brengen aan de ouderlijke woning van de verdachte, omdat het vermoeden bestond dat daar mogelijk nog meer vuurwerk lag opgeslagen. Tijdens de doorzoeking werd inderdaad een grote hoeveelheid verboden vuurwerk aangetroffen.



Het vuurwerk is direct in beslag genomen en zal worden vernietigd. Volgens de politie had de opslag van deze hoeveelheid vuurwerk grote risico’s kunnen opleveren voor de omgeving. “Bij ontbranding zijn de gevolgen niet te overzien”, aldus de politie.



De 20-jarige man wordt gehoord over de herkomst en het doel van het vuurwerkbezit.