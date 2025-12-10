Brand in bijgebouw van distributiecentrum EDO in Deurne

In een bijgebouw van het distributiecentrum van het bedrijf EDCO aan de Helmondsingel in Deurne heeft woensdagavond kort brand gewoed. Dat meldde de Veiligheidsregio rond tien uur.

Het leek er volgens de Veiligheidsregio op dat er een batterij in een stelling in brand heeft gestaan. De batterij wordt door de brandweer in een container met water gedompeld om veilig uit te kunnen reageren.

Het bijgebouw waar het vuur uitbrak, is twintig bij tien vierkante meter groot. Boven het hek naast het distributiecentrum kwamen rookwolken uit.

Twee bluswagens van de brandweer Helmond en Deurne kwamen op het vuur af. Een adviseur gevaarlijke stoffen van de brandweer was ook op de brand afgestuurd.