Autobrand slaat over op camper in Breda

Op een parkeerplaats aan de Lunetstraat in Breda heeft woensdagnacht een brand gewoed in een auto en in een busje, omgebouwd tot camper. De politie sluit brandstichting niet uit.

Vermoedelijk is de brand ontstaan in de auto en sloeg het vuur daarna over op de camper ernaast. De brandweer was er snel, omdat de kazerne in dezelfde straat zit als de parkeerplaats.

De politie heeft onderzoek gedaan bij de plek van de brand en sluit niet uit dat het mogelijk gaat om brandstichting.

Er was wat benzine op de weg blijven liggen. De gemeente is daarvan op de hoogte gebracht.