Honderd laarzen voor stil boerenprotest in provinciehuis

Wie de trap pakt naar de vergaderzaal in het provinciehuis in Den Bosch, komt langs honderd laarzen die de onmacht van de boeren moeten verbeelden. Met dit stille protest vraagt landbouworganisatie ZLTO de aandacht van de Brabantse politiek. Er wordt vrijdag een besluit genomen over de nieuwe stikstofkoers van de provincie.

Verouderde stallen aanpassen Hij geeft aan dat agrarische bedrijven inmiddels bijna negen jaar te maken hebben met debatten en maatregelen om verouderde stallen aan te passen. "Al die jaren wordt er niet geluisterd, zo is het gevoel. Nooit is hen verteld wat wel kan."

"Te koop. Laarzen. Nooit gedragen", is te lezen op het bord dat bij de laarzen staat. Boeren voelen alsof ze vastzitten op een rotonde waarvan de provincie elke afslag sluit, stelt ZLTO-voorzitter Wim Bens. "Elke afslag naar de toekomst wordt dichtgezet door onnavolgbare regels."

In de voorgestelde stikstofaanpak van de provincie hebben veehouders geen vergunning meer nodig om aanpassingen te doen in hun stallen, omdat ze maatregelen nemen die de natuur helpen. Ze kunnen volstaan met een melding.

Boeren vinden keuze beperkt

ZLTO vindt dat 'financieel en juridisch zeer onzeker'. Veehouders kunnen uit een soort menu kiezen hoe ze het aanpakken, maar boeren vinden de keuze te beperkt en moeten te snel voldoen aan de nieuwe eisen, aldus de ZLTO.

Volgens de provincie daalt met de stalaanpassingen de stikstofuitstoot en dat draagt bij aan het creëren van ruimte om meer vergunningen te kunnen verlenen.

Boeren wijzen erop dat ze moeten investeren in dure systemen in oudere stallen. Bens: "Het grote juridische risico voor veehouders is dat ze nu investeren in een stalsysteem waar ze uiteindelijk nooit een natuurvergunning voor zullen krijgen. Dat maakt ze een gemakkelijke prooi voor juridische acties van activistische clubs."