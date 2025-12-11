Weer raak bij huis in Oisterwijk: nu brand, eerder al stenen door de ruit

Er is donderdagochtend brand gesticht bij een huis aan de Jeroen Boschstraat in Oisterwijk. Buurtbewoners zagen iemand wegrennen. Vervolgens vloog de voordeur in brand.

Verschillende politieauto's reden na de brandstichting rond in de buurt op zoek naar de dader of daders, maar er was niemand meer.

De brandweer heeft de brand geblust en is het huis binnengegaan, waar veel rook was.

Er zouden begin december al twee keer eerder stenen door de ruit zijn gegooid. De buurt is ongerust, omdat zij bang zijn voor een nieuwe aanslag op de woning.

Het is niet duidelijk of er op het moment van de brand iemand thuis was. De politie doet verder onderzoek.